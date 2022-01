Ristori per discoteche, cinema e sport, in arrivo aiuti a forfait per tre mesi. L'ammontare sarà un miliardo, al netto della questione caro bollette.

Ristori per discoteche, cinema e sport, settore spettacolo, nel prossimo Decreto Legge sono previsti sostegni per i settori più colpiti dalla pandemia Covid. Lo ha annunciato Alessandra Sartore, sottosegretaria all’Economia, durante un’intervista per Il Messaggero.

Ristori per discoteche, cinema e sport

“Sale da ballo, discoteche, ma anche sport e cinema e più in generale il settore spettacolo che hanno avuto una riduzione significativa di entrate”, ha dichiarato Sartore. Secondo quanto afferma ci sarà uno spazio certo di un miliardo al netto del caro bollette, ma a conti fatti dovrebbe essere una cifra superiore.

Ristori per discoteche, cinema e sport per tre mesi

Per i primi tre mesi dell’anno, con aiuti a fondo perduto e a forfait, arriveranno quindi i ristori per le attività che sono rimaste chiuse.

“Saranno riprodotte esattamente le procedure e le modalità già ormai adottate”, ha dichiarato Alessandra Sartore, “anche per il turismo. Già con l’ultima manovra è stato stanziato un fondo di 150 milioni da destinare soprattutto alle strutture turistiche”.

Ristori per discoteche, cinema e sport: “Non tutti sono chiusi”

“Salvo alcune eccezioni, la maggior parte delle attività economiche sono aperte”, ha proseguito Sartore, “Capisco le richieste che arrivano di sostegno, ma non dobbiamo dimenticare che il 2022 sarà un anno di grandi investimenti.

Semmai il vero tema è riuscire a metterli tutti a terra”. La sottosegretaria all’Economia si riferisce alla recente approvazione di una manovra con 30 miliardi di scostamento dal deficit, ma anche del fondo complementare.