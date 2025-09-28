Risultati economici e previsioni per il terzo trimestre 2023

Contesto economico attuale

Nel terzo trimestre, l’economia globale ha mostrato segnali di resilienza nonostante le sfide inflazionistiche persistenti. Il tasso di inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il 3,7%, in calo rispetto al 4,0% del trimestre precedente, secondo il Bureau of Labor Statistics. Questo miglioramento è stato accompagnato da una crescita del PIL reale dello 2,1% su base annuale, evidenziando una robusta attività economica.

Performance dei settori chiave

I settori tecnologico e sanitario hanno registrato performance superiori alla media, con aziende come Apple e Johnson & Johnson che hanno riportato un incremento dei ricavi del 8% e del 5% rispettivamente. Al contrario, il settore energetico ha sofferto a causa della flessione dei prezzi del petrolio, con una contrazione del 4% nel fatturato.

Variabili macroeconomiche influenti

Le decisioni della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse fissi hanno avuto un impatto significativo sul mercato azionario. Con tassi fermi al 5,25%, gli investitori hanno mostrato un rinnovato ottimismo, alimentando un rally che ha portato l’indice S&P 500 a guadagnare circa 8% durante il trimestre.

Impatto delle politiche fiscali

Le politiche fiscali implementate dal governo, comprese le misure di stimolo per le infrastrutture, hanno contribuito a sostenere la crescita. Si stima che tali misure abbiano aggiunto circa 0,5% al tasso di crescita del PIL nel terzo trimestre, secondo analisi di Morgan Stanley.

Previsioni per il quarto trimestre

Guardando avanti, le previsioni indicano una crescita moderata per il quarto trimestre. Si prevede che il tasso di inflazione si stabilizzi attorno al 3,5%, mentre si stima una crescita del PIL di circa 1,8%. Le incertezze geopolitiche e la volatilità dei mercati energetici potrebbero influenzare negativamente le prospettive, richiedendo monitoraggio attento da parte degli investitori.