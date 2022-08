Rita Dalla Chiesa candidata, slitta la fiction sul padre: “Ingiusto”

Rita Dalla Chiesa candidata, slitta la fiction sul padre: lo sfogo della figlia del Generale ha un tono amaro.

Rita Dalla Chiesa è candidata alle prossime elezioni con Forza Italia e a causa di ciò la Rai ha pensato bene di far slittare la fiction dedicata a suo padre. La donna, ospite di Controcorrente su Rete4, si è sfogata, ritenendo “ingiusta” la scelta di Viale Mazzini.

Con la sua candidatura con Forza Italia, Rita Dalla Chiesa ha visto sfumare la possibilità di entrare al Grande Fratello Vip 6. La cosa, però, non le è dispiaciuta più di tanto, visto che non era affatto convinta di lanciarsi nell’avvenura all’interno del reality più spiato d’Italia. A dispiacerle profondamente, invece, è la scelta della Rai, che ha rimandato la fiction su suo padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982.

Ospite di Controcorrente, in onda su Rete4, Rita si è detta profondamente dispiaciuta per la scelta dei vertici Rai. Dalla Chiesa ha dichiarato:

“Lo trovo profondamente ingiusto sia per la memoria di mio padre che per la mia professione. Mi dispiace per tutti i carabinieri che l’aspettavano, per gli appuntamenti per i 40 anni dalla morte di papà, come quella alla scuola allievi ufficiali con il presidente Mattarella”.