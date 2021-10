Rita Dalla Chiesa chiede l’aiuto dei fan: l’appello della popolare conduttrice televisiva

Rita Dalla Chiesa ha domandato un supporto ai suoi fan per un motivo per preciso: il particolare post della conduttrice 74enne

Rita Dalla Chiesa è parecchio presente sui social, dove intrattiene un rapporto diretto e molto affettuoso con tutti i suoi follower. Se tanti erano i suoi ammiratori ai tempi di “Forum”, ora molti hanno modo di poterle parlare direttamente su Twitter o su Instagram.

L’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi riserva peraltro loro anche dei preziosi consigli, soprattutto nella lotta e nella difesa di quelle che lei reputa siano giuste cause.

Spesso al centro di polemiche veementi in tv, la 74enne nativa di Casoria ha così acceso più volte i riflettori su ingiustizie o fatti controversi.

Non sono peraltro mancati in passato persino dei suoi riferimenti molto impetuosi quanto contrastati, sempre allo scopo di far valere le proprie opinioni. Ecco così che nel corso di una recente IG Stories, Rita Dalla Chiesa ha lanciato una richiesta molto particolare ai suoi fan, che riguarda nello specifico il suo nuovo libro.

Rita Dalla Chiesa si rivolge ai fan

La giornalista ha di fatto domandato ai suoi sostenitori di dare slancio a quello che sarà l’incipit della sua prossima fatica letteraria. Ognuno di loro è stato pertanto chiamato a indicarle le tre parole con le quali il libro avrà inizio, dopodiché sarà la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a scegliere quello a suo giudizio migliore. Il libro recherà poi una citazione e un ringraziamento alla persona che avrà fornito il suggerimento migliore.