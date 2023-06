Rita Dalla Chiesa ha commentato l’addio di Fabio Fazio alla Rai e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La deputata di Forza Italia ci ha tenuto a sottolineare che nessuno è stato cacciato, ma che il conduttore ha fatto i bagagli di sua spontanea volontà.

Intervistata da TvBlog, Rita Dalla Chiesa ha detto la sua sull’addio di Fabio Fazio dalla Rai. Da brava deputata di Forza Italia, ha sottolineato che i vertici della televisione di Stato non hanno cacciato il conduttore, ma è stato lui a volersene andare. Lo stesso è accaduto con Lucia Annunziata.

Inoltre, Dalla Chiesa ha aggiunto che Fazio non ha mai invitato lei o i suoi familiari a Che tempo che fa. Ha dichiarato:

“Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri, che è stimato da tutti, a livelli altissimi. Se penso che Che tempo che fa fosse un salotto pluralista? Assolutamente no, non c’era pluralismo negli inviti. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso.

Non solo Fabio Fazio, Rita Dalla Chiesa ha commentato anche l’abbandono di Annunziata. Ha dichiarato:

“Lucia Annunziata mi ha invitata sì… A settembre scorso, ma solo perché selezionata da Tajani che mi portò con sé. Su di lei non riesco ad avere impressioni non positive. Certo, mi sarebbe piaciuto che rimanesse al suo posto e che non se ne uscisse con quelle dichiarazioni. Mi piacciono le persone che restano sul campo anche quando sai che tutto può remarti contro. Ha detto che non vuole essere una prigioniera politica, ma come ha spiegato bene Santoro da Floris è stata presidente di garanzia della Rai sotto il governo Berlusconi. La stimo troppo e mi sarei aspettata un altro atteggiamento. Ha addossato la responsabilità agli altri, ma nessuno le aveva fatto nulla, il contratto era pronto e nessuno pensava di rimuoverla. Né lei, ne Fazio. Nessuno vuole la dittatura“.