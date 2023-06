Rita Dalla Chiesa non è troppo contenta di vedere Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales. L’ex conduttrice di Forum ha lanciato una vera e propria frecciatina alla comica, tirando in ballo la coerenza.

Rita Dalla Chiesa contro Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales

Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, Luciana Littizzetto dovrebbe sbarcare a Tu Si Que Vales come sostituta di Teo Mammucari. A volerla su Canale 5 sarebbe stata Maria De Filippi, da anni e anni grande amica della comica. Mentre Sabrina Ferilli ha reagito con gioia alla notizia, Rita Dalla Chiesa non ha gradito l’ingaggio di Lucianina a TSQV.

La frecciatina di Rita Dalla Chiesa

Tramite i social, Rita Dalla Chiesa ha tuonato:

“Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Felice che approdi a Mediaset. Sarà importante però la coerenza che dimostrerà, ricordandosi di tutte le battute che hanno fatto in questi anni sul presidente Silvio Berlusconi. Se la notizia fosse vera, infatti, andrebbe a lavorare a casa sua…”.

L’ex conduttrice di Forum non ha tutti i torti. Negli anni, infatti, la Littizzetto ha più volte commentato le gesta di Berlusconi con parole per nulla lusinghiere.

Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales

Rita Dalla Chiesa non è contraria alla presenza di Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales, ma spera che la comica dimostri “coerenza“. Una domanda, però, è d’obbligo: in che modo potrebbe farlo? TSQV è un programma che non mette al centro della scena i giudici, per cui Lucianina non avrebbe spazio per fare mea culpa. Poi, anche se lo avesse, è difficile che accetti di prostrarsi al Biscione.