Rita Dalla Chiesa derubata mentre si recava al cimitero: lo sfogo social colpisce amici e fan.

Brutta disavventura per Rita Dalla Chiesa. La conduttrice e giornalista è stata derubata da un venditore ambulante mentre si stava recando al cimitero. Il delinquente le ha rubato tutti i soldi che aveva con sé.

Tramite il suo profilo Twitter, Rita Dalla Chiesa ha condiviso con i fan la brutta disavventura di cui è stata vittima.

La giornalista e conduttrice è stata derubata mentre si stava recando al cimitero a trovare sua cognata. E’ stata avvicinata da un venditore ambulante di rose e ha deciso di acquistare qualche fiore da lui. Il delinquente, approfittando della buona fede di Rita, le ha messo le mani nella borsa e ha rubato tutti i soldi che aveva con sé.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

Dalla Chiesa, via Twitter, ha scritto:

“Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro”.

Rita aveva pensato di acquistare alcune rose da portare sulle tombe dei suoi cari. In questo modo avrebbe anche aiutato il venditore ambulante. Peccato che quest’ultimo non si sia accontentato del nobile gesto. Fingendo di farle un regalo, le ha messo le mani in borsa e l’ha derubata.

Solidarietà da amici e fan

Il racconto di Rita ha subito attirato l’attenzione di amici e fan, che le hanno espresso solidarietà.

In molti le hanno consigliato di denunciare l’accaduto, ma Dalla Chiesa ha replicato che non si è recata dalle forze dell’ordine perché si tratterebbe di una inutile denuncia verso ignoti, visto che non conosce il venditore ambulante.