Rita Dalla Chiesa, numerose le critiche dopo aver difeso Giorgia Meloni: “Frasi da denuncia”

"Tuo padre si starà rivoltando nella tomba...", così Rita Dalla Chiesa è stata attaccata. La conduttrice ha difeso Giorgia Meloni.

La sua colpa? Quella di aver difeso la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La conduttrice Rita Dalla Chiesa è stata vittima di odio in rete dopo essersi espressa in una intervista rilasciata a Libero a favore della leader di Fratelli d’Italia.

Rivolgendosi alla sinistra aveva dichiarato: “Le cattiverie nei suoi confronti sono gratuite ma hanno anche una motivazione politica: la verità è che temono la sua crescita elettorale”.

Rita Dalla Chiesa difende Giorgia Meloni

Le critiche che ha ricevuto la ex conduttrice di Forum sono state delle più diverse: “Ma la Dalla Chiesa da quando è diventata fascista?” e ancora “Ma sta vecchia scarpa ancora parla? Vomito”. Rita Dalla Chiesa ha tuonato: “Se io dicessi le stesse cose di una donna di sinistra, magari della Boldrini, smetterei di vivere: mi massacrerebbero sui social, non verrei più invitata ai programmi tv, verrei inondata da tonnellate di spazzatura”.

Giorgia Meloni: “Grazie Rita”

Nel frattempo la leader di Fratelli d’Italia si è schierata a più riprese a favore di Rita Dalla Chiesa: “Non essendo in grado di confrontarsi con idee e proposte concrete, la sinistra preferisce denigrare l’avversario. Grazie Rita”. In un successivo post ha anche scritto: “Solidarietà a Rita Dalla Chiesa, “rea” di avermi difesa da insulti personali e finita per questo motivo nel tritacarne degli odiatori di professione della rete.

Poi a seminare odio saremmo noi…”