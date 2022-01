Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi: “Signorini mi aiutò durante il periodo della separazione”

Rita Dalla Chiesa ha raccontato la difficile separazione da Fabrizio Frizzi e come ha superato questo periodo: "Mi aiutò Signorini".

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi furono negli anni ’90 una delle coppie più note della televisione italiana. Il loro fu un amore che, quando terminò, si evolvé in qualcos’altro tanto da diventare una bella amicizia. Eppure la nota conduttrice, in un’intervista a Bubinoblog ha raccontato che, quando si separò dall’ex marito, a farle sostegno ci fu Alfonso Signorini che l’aiutò molto.

“Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose”, ha dichiarato.

Rita Dalla Chiesa Frizzi, “Alfonso sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto male”

La nota conduttrice, parlando di questo periodo particolarmente complesso ha parlato di come Signorini l’aiutò in vari aspetti: “Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio. Sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male e lui cercava sempre di limitarmi questo male […] Mi ricordo che Alfonso venne anche due volte da Milano a Roma per stare con me, quindi sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l’affetto non finirà mai”.

Rita Dalla Chiesa Frizzi, “Mi proposte di partecipare al Grande Fratello Vip”

Durante il suo lungo percorso di carriera avrebbe potuto esserci anche per qualche reality. Nessuna proposta si è mai concretizzata, tra queste anche quella del Grande Fratello Vip: “Sarei dovuta entrare dopo che se n’era andata la contessa Patrizia De Blanck. […] Devo dire che quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare al Grande Fratello mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile”.

Rita Dalla Chiesa Frizzi, la proposta di entrare all’isola dei famosi

Oltre al Grande Fratello Vip Rita Dalla Chiesa avrebbe potuto fare nel 2016 anche l’Isola dei famosi, ma anche in quel caso disse no: “Mi ricordo che mi telefonarono mentre ero a spasso con Pedro, l’ho guardato e ho detto: ‘No amore, non ti lascio’ […] i reality preferisco guardarli che farli. Non me la sarei sentita di andare così lontano da casa”.