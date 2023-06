Il caso della morte di Giulia Tramontano, la giovane la cui la vita è strappata all’età di 29 anni mentre era incinta di sette mesi per mano del barman 30enne Alessandro Impagnatiello ha scosso l’intera opinione pubblica. Anche la deputata e conduttrice Rita Dalla Chiesa ha dedicato parole durissime sulla vicenda. Attraverso un post su Twitter ha chiesto che il caso venga portato in Parlamento.

Rita Dalla Chiesa, le durissime parole sul caso Giulia Tramontano: “È stato anche assassinato suo figlio”

Rita Dalla Chiesa ha evidenziato che in questa vicenda non è morta solo Giulia, ma anche il figlio che portava in grembo: “A sette mesi un bimbo e’ già formato, può’ nascere e diventare adulto.È duplice omicidio. Bisogna portare questo caso in Parlamento per cambiare la normativa. Non è stata assassinata solo Giulia, ma anche suo figlio. Ripeto. Duplice omicidio. È cosi’ che va considerato”.

“41bis per chi toglie la vita alla propria compagna”

In un secondo tweet Rita Dalla Chiesa ha fatto un’ulteriore richiesta: “Leggi dure, durissime. Di più. Un 41bis per chi toglie la vita alla propria compagna. Povera creatura Giulia”.