Home > Video > Rita de Crescenzo e le sue colazioni costose Rita de Crescenzo e le sue colazioni costose

''Porto la colazione e arrivo in negozio'' le parole di Rita de Crescenzo @ritadecrescenzoreal in un video su tiktok mentre mostra le colazioni di 300 euro che porta alle sue fan, soprannominate chiapparelle, il giorno del loro compleanno. E voi spendereste tutti questi soldi per una colazione del genere?