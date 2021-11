Rita De Crescenzo, l’aggressione fuori casa: “Si è graffiato e gettato a terra”

Una persona ha dichiarato di essere stata aggredita dal figlio di Rita De Crescenzo. Diversi video hanno cercato di far chiarezza sulla vicenda.

Una persona ha dichiarato di essere stata aggredita dal figlio di Rita De Crescenzo. Diversi video hanno cercato di far chiarezza sulla vicenda.

Rita De Crescenzo, l’aggressione fuori casa: “Nessuno l’ha toccato”

Martedì 23 novembre erano stati pubblicati in rete dei video di una persona che raccontava di essere stata aggredita da uno dei figli di Rita De Crescenzo.

La donna ha voluto rispondere alle accuse su TikTok. Ha mostrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dove si vede una persona correre e cadere. “Guardate, nessuno l’ha toccato, è caduto. Ha inseguito mio figlio. Se l’avessero voluto aggredire, non tornava a casa” ha dichiarato la De Crescenzo. “Addirittura sta parlando di coltellate, è stato in ambulanza con i medici, con i carabinieri, l’avrebbero visto. Dopo di qua è andato a litigare fuori la Ferrovia.

I miei figli non l’hanno toccato, se l’avessero fatto, lo lasciavano freddo freddo a terra. Io ho gridato a tutti quanti che non dovevano toccarlo, e non è stato toccato” ha aggiunto la donna in un video.

Rita De Crescenzo, l’aggressione fuori casa: le parole di ‘o Boxer

La pagina “Poteva succedere ovunque. E invece“, su Facebook, ha pubblicato un video in cui si vede l’abitazione della De Crescenzo.

Si sente la voce di una persona che dichiara di essere stata picchiata e umiliata dal figlio di Rita De Crescenzo. Nello stesso video si nota anche ‘o Boxer, altro personaggio social. Lui ha dichiarato che ci sarebbe stata una lite tra la donna, il figlio e questa persona e che avrebbe fatto da paciere evitando che la cosa degenerasse. Ha invitato la persona che ha denunciato l’aggressione a non fare il suo nome, proprio perché il suo intervento è servito ad evitare il peggio.

Rita De Crescenzo, l’aggressione fuori casa: i video confusi

Sulla stessa pagina Facebook sono stati pubblicati altri due video, in cui si vedono i carabinieri intervenuti. Le immagini sono confuse e non si capisce se sono davanti alla casa della De Crescenzo. Gli agenti sono arrivati sul posto dopo la presunta aggressione di una trans. La voce di quest’ultima e i suoi insulti sono il sottofondo del video condiviso. Nel video appare anche Rita De Crescenzo che in tono minaccioso si è rivolta a qualche persona che l’avrebbe insultata. In un’altro filmato, lei stessa ha dichiarato di aver chiamato le forze dell’ordine per un’aggressione subita. Cosa è successo realmente?