Rita De Crescenzo: l’influencer napoletana che ha scatenato la polemica sui social

Chi è Rita De Crescenzo, diventata super popolare su TikTok? I particolari trascorsi dell'influencer napoletana che divide i fan

Rita De Crescenzo ha raggiunto sui social e su TikTok in particolare un consistente numero follower, sempre in crescita. Diventata in pratica una star del colosso cinese, la quarantenne vive al Pallonetto di Santa Lucia, un quartiere a ridosso del lungomare di Napoli.

Considerata ormai praticamente un’influencer a tutti gli effetti visto l’ampio seguito, la sua figura tuttavia divide le opinioni, sopratutto a causa dei suoi trascorsi con la giustizia.

Rita De Crescenzo: la tiktoker che divide

Rita si mette in mostra su TikTok pubblicando video dove canta, balla e realizza dei siparietti, documentando allo stesso tempo anche la sua vita privata. La partenopea ha tuttavia avuto il picco di popolarità dopo la condivisione di una clip dove ballava e rideva durante un controllo della Polizia Municipale.

Nel 2017 la singolare blogger è stata anche arrestata nel corso di una retata che interessò persino le pagine dei quotidiani nazionali. In quell’occasione venne indagata insieme ad alcuni esponenti del clan Elia, a seguito di alcune indagini che avevano scoperto un giro di spaccio che coinvolgevano la stessa tiktoker con il figlio 12enne. Dopo tali accuse, Rita ha perso la patria potestà.