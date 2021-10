Rita de Crescenzo, quanto guadagnerebbe ad ogni ospitata uno dei volti più amati del web

Rita De Crescenzo è una delle star di TikTok più seguite. Ecco quanto guadagnerebbe ad ogni ospitata.

Rita De Crescenzo è una dei personaggi sul web attualmente più seguita soprattutto tra i giovanissimi. Di origini partenopee, la tiktoker si è fin da subito distinta per via della sua personalità fuori dal comune. Eppure di recente la De Crescenzo è sbalzata agli albori della cronaca anche per via dei compensi che la donna chiederebbe ad ogni ospitata.

A rivelarlo una pagina di TikTok citata da Novella 2000 che ha affermato che il cachet richiesto oscillerebbe tra i 200 e i 250 euro.

Rita De Crescenzo guadagno, malore in centro-città

Qualche giorno fa, la nota star di TikTok è stata colpita da un malore proprio mentre si trovava in centro città a Napoli. Stando a quanto appreso da Fanpage, la giovane si accasciò a terra. Perse quindi coscienza.

Questo portò all’intervento degli operatori sanitari del 118 che giunsero sul posto evitando quindi che potesse accadere il peggio.

Rita De Crescenzo guadagno, “Alla comunione di mia figlia ha chiesto 1000 euro”

A dispetto di quanto rivelato, una donna commentando tale cifra, avrebbe affermato che la De Crescenzo avrebbe chiesto una somma ben superiore. Riferendosi alla comunione della figlia, la madre avrebbe affermato che il cachet chiesto per essere ospitata ad un evento avrebbe toccato i 1000 euro. “A me per un’ora alla comunione di mia figlia ha chiesto 1000 euro..

dovrà accontentarsi del piano bar, mi dispiace“, ha quindi spiegato la donna. Un altro utente, commentando tale affermazione, di rimando al commento della donna ha spiegato: “Ora guadagna 500 euro“.

Rita De Crescenzo guadagno, la nota star corretta su TikTok

Sempre su TikTok, la nota star del web è stata corretta in uno dei tanti commenti scritti sotto il videocilip della canzone Guagliù menate ‘o sale”:“Quando butti il sale alla gente che passa e come se ci dessi abbondanza a loro, ce lo dobbiamo buttare noi addosso il sale.

Chiedi a tua mamma”, sono le parole della donna.

Rita De Crescenzo guadagno, prossima concorrente del Gf Vip?

Nel frattempo da qualche settimana circolerebbero le voci secondo le quali Rita De Crescenzo potrebbe approdare nella casa del Grande Fratello Vip, alla corte di Alfonso Signorini come concorrente. Si tratterebbe ad ogni modo di indiscrezioni che non avrebbro ancora trovato conferma, ma mai dire mai. Il reality è ancora lungo.