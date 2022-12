Rita Levi Montalcini, il suo ricordo e l'importanza della ricerca

Roma, 2 dic. (askanews) – Un incontro dedicato al ricordo di Rita Levi Montalcini a dieci anni dalla sua scomparsa organizzato dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, con la partecipazione della presidente del CNR Maria Chiara Carrozza e l’intervento del ministro dell’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini.

L’incontro aveva l’obiettivo di sottolineare l’importanza per la società di sostenere la ricerca di base sul cervello. Le malattie neurodegenerative che affliggono la collettività, e che ancora non hanno cure adeguate, saranno risolte soltanto sostenendo adeguatamente la ricerca fondamentale.

Le neuroscienze ci pongono delle sfide conoscitive che rappresentano una frontiera per l’umanità. L’Italia ha le competenze per essere in prima linea in questa sfida a patto che i ricercatori siano sostenuti fattivamente dal sistema-ricerca del Paese.