Ritira il figlio perchè non è forte, l’allenatore della squadra risponde con una lettera

Un bimbo è stato ritirato dalla sua squadra di calcio, perché ritenuto non sufficientemente bravo dai propri genitori: l'allenatore risponde in una lettera

Un bambino è stato ritirato dalla propria squadra di calcio, dove giocava con grande impegno insieme agli amici, dai propri genitori.

Mamma cancella l’iscrizione del figlio dalla squadra di calcio

La madre del giovane calciatore non credeva nelle potenzialità del figlio, e ha ritenuto che fosse meglio ritirarlo dalla squadra in cui giocava.

La decisione non ha lasciato indifferente l’allenatore del suo club, che ha deciso di inviare una lettera alla famiglia del ragazzo per provare a convincerli a cambiare idea.

La lettera di risposta dell’allenatore della squadra

“Per me che ho allenato un anno suo figlio sapere che è sua intenzione quella di interrompere l’attività è un piccolo-grande fallimento da allenatore. Un fallimento non solo come tecnico, ma anche come persona, indipendentemente da quelle che sono le problematiche singole del bambino, della famiglia.



Non essere riuscito a coinvolgerlo a pieno, a stimolarlo, ad integrarlo al meglio all’interno della squadra, a fargli migliorare quei limiti quel tanto che sarebbe basta a farlo considerare “più bravo da se stesso, ma anche da sua madre.

Volevo comunque dirle che suo figlio non sarà stato il migliore fisicamente, tecnicamente, tatticamente… ma eccelleva, era il più bravo, per la sua attenzione, per l’applicazione delle direttive dategli.

Per il rispetto che ha sempre dimostrato nei miei confronti durante gli allenamenti ed alle partite. In questo era il migliore. E’ sicuramente il migliore, basta farlo continuare a giocare, se è quello che lui vuole.

Glielo dice uno che, una volta, non aveva spazio a Passaggio di Bettona nella squadra dei suo amici e coetani. A 14 anni stavo per smettere, andai a giocare in un altro ambiente, a Cannara, e trovai il modo di esprimere al meglio quello che avevo dentro.

Di migliorare, di vincere tante partite, tante quante ne avevo perse a Passaggio quando, oltretutto, non venivo molto considerato dall’ambiente e dall’allenatore.

A Passaggio di Bettona ci sono tornato a 20 anni, dopo aver vinto anche un campionato juniores nazionale per squadre dilettanti, con il Cannara. Ci sono tornato, prima di infortunarmi e smettere di giocare qualche anno fa, ma smettere di giocare è una delle poche cose che cambierei del mio passato, glielo assicuro! Anche perché nel calcio sono riuscito a dimostrare a me stesso che con la passione ed il lavoro si possono ottenere grandi soddisfazioni personali, senza sotterfugi di sorta, in maniera pulita. Solo facendosi ‘un culo cosi’, insomma”. Le qualità di suo figlio, sia nella vita settimanale del gruppo, che nella domenica di gara, sono molto importanti per la squadra. Anche per raggiungere quei risultati che, ogni tanto, fanno bene al gruppo stesso. Perché suo figlio, soprattutto a voi genitori, è un bambino che è contento di giocare anche solo 5 minuti. Si impegna col sorriso. Fa un po’ da contraltare rispetto a chi, dotato tecnicamente, gode della fiducia del mister, a volte, non meritandosela e gioca magari controvoglia. Non so se c’era quando fece goal; io mi ricordo bene. E’ stato molto bello vederlo esultare. Una scena quasi da film… chi l’avrebbe mai detto? Forse neanch’io, di certo, pero il calcio è anche questo. Se ha avuto quella piccola gioia, se l’è sudata tutta sua figlio. Per questo è più bella! Non lo privi di quei 5 minuti se per lui sono importanti. Alla squadra mancherebbe anche un genitore come te. In un contesto dove tutti gli animi sono esagitati, c’è maleducazione, esasperazione, persone che credono di essere mamma e papà di Messi, Maradona e Van Basten, la sua voce fuori dal coro, ed il suo profilo basso, sono un esempio per gli altri genitori. Ma forse è u po’ troppo fuori dal coro. Talmente tanto che finisce per uniformarsi al coro stesso, se lascia perché suo figlio ‘è scarso’ diventa come quelli che credono di avere il figlio ‘forte’ e sbraitano da fuori la rete peggio dei cani randagi, pretendono spazio e importanza. E questa fine non se la meriterebbe, non la rappresenterebbe.

Nel calcio ci vorrebbero più bambini come suo figlio e più genitori come lei. Pensaci e pensateci, anzi: ripensateci!“.