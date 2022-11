Ritirati lotti di latte artificiale: rischio fisico

Due lotti di latte Humana 3 sono stati ritirati dal mercato per rischio fisico: la comunicazione ufficiale del Ministero della Salute

Due lotti di latte artificiale Humana 3, consigliato per la nutrizione dei bambini tra il primo e il secondo anno di vita, sono stati ritirati dal mercato per rischio fisico.

L’allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute sul sito ufficiale, in cui è apparso l’avviso di richiamo.

Lotti di latte Humana 3 ritirati dal mercato: la nota del Ministero della Salute

Nella sezione dedicata ai richiami sul sito ufficiale del Ministero della Salute è apparso oggi, venerdì 25 novembre, l’avviso di richiamo precauzionale per due lotti di latte artificiale Humana 3. La motivazione riportata dal Ministero della Salute riguarda la possibile presenza della ‘separazione di fase‘, il processo che separa la parte grassa del latte dalla parte acquosa.

Il ritiro del latte

I due lotti ritirati dal mercato sono il 222801 (termine minimo di conservazione: 16/08/2023) e il 222802 (termine minimo di conservazione: 16/08/2023). SI tratta di due lotti venduti in Italia in bottiglie di plastica da 470 ml, ma prodotti in Austria presso lo stabilimento della Pinzgau Milch Produktions GmbH che ha sede a Maishofen.