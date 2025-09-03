Home > Cronaca > Ritiro della squadra Volpiano Pianese dopo violento episodio in campo

Ritiro della squadra Volpiano Pianese dopo violento episodio in campo

La violenza in campo costringe il Volpiano Pianese a ritirare la squadra Under 14 dal torneo.

La squadra Under 14 del Volpiano Pianese ha preso una decisione drastica: ritirarsi dal torneo Super Oscar. E tutto questo a causa di un episodio di violenza che ha scosso tutti, avvenuto domenica scorsa a Collegno, in provincia di Torino. Il presidente, Massimo Gariglio , ha espresso la sua profonda preoccupazione per la sicurezza dei giovani atleti, una priorità che non può essere messa in discussione.

Il fatto: aggressione in campo

Immagina la scena: durante una partita, un padre di un giocatore avversario irrompe in campo e aggredisce brutalmente il portiere della squadra del Volpiano, un ragazzo di appena 13 anni. Questo è esattamente ciò che è accaduto. L’aggressore, un uomo alto quasi due metri, ha colpito il giovane portiere con una violenza inaudita, lasciandolo a terra, mentre i soccorsi dovevano intervenire in fretta. Che cosa spinge qualcuno a comportarsi in questo modo?

Il padre del portiere aggredito non ha trattenuto la sua angoscia, commentando: “Mio figlio preso a pugni da una montagna alta due metri. Temevo lo uccidesse”. Questo racconto drammatico non è solo una testimonianza di un episodio isolato, ma evidenzia un problema più profondo. Il ragazzo è stato portato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una frattura del malleolo e dello zigomo. L’aggressore, nel frattempo, è stato denunciato per lesioni. Ma è davvero questo il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri giovani sportivi?

La reazione del Volpiano Pianese

Massimo Gariglio non ha dubbi: “La sicurezza dei nostri atleti è la priorità assoluta”. Con queste parole ha giustificato la decisione di ritirare la squadra dal torneo. Un passo difficile, ma necessario per proteggere i ragazzi. La violenza non ha posto nello sport, e questo episodio deve essere un campanello d’allarme per tutti noi.

Il ritiro dal torneo Super Oscar non è solo una risposta a questo singolo evento, ma un forte messaggio contro la violenza nello sport giovanile. Gariglio ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i giovani atleti, affinché possano crescere e svilupparsi senza timori di aggressioni o violenze. È un appello a tutti: come possiamo garantire un futuro migliore per i nostri ragazzi?

Contesto e implicazioni

Questo episodio drammatico riporta alla luce una problematica seria nel mondo dello sport giovanile. La pressione e le aspettative possono portare a comportamenti estremi da parte dei genitori, e questo è un fenomeno che non possiamo ignorare. Le autorità sportive e le istituzioni locali devono riflettere su come prevenire simili episodi in futuro. È un tema che riguarda tutti noi.

Il Volpiano Pianese è solo una delle tante realtà in cui la passione per il calcio si scontra con comportamenti inaccettabili. È fondamentale che tutti, dai dirigenti alle famiglie, collaborino per garantire un ambiente sano e rispettoso. La denuncia dell’aggressore rappresenta un primo passo verso una maggiore consapevolezza e responsabilità nel contesto sportivo. Come possiamo fare la nostra parte per evitare che episodi come questo si ripetano?