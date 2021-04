Ritorno a scuola il 26 aprile, quanti studenti torneranno in classe?

Il 26 aprile, con il nuovo decreto, torneranno a scuola anche gli studenti delle superiori. Non sarà, però, un rientro al 100%.

Lunedì 26 aprile, con il nuovo decreto Covid, l’89,5% degli studenti farà ritorno a scuola. Si parla di 7,6 milioni di studenti che finalmente potranno tornare alla didattica in presenza. La stima è stata fatta da Tuttoscuola in base alla capienza degli istituti e al colore delle Regioni.

Ritorno a scuola il 26 aprile

Il numero degli studenti nelle classi, per ogni ordine e grado, oscilla tra 7,6 e 8,5 milioni. Nelle scuole sono attesi tra i 7.611.372 e 8.506.765 studenti, con percentuali che vanno dall’89,5% e il 100% dell’intera popolazione scolastica di scuole statali e paritarie. La variabilità riguarda le scuole superiori. Potrebbero tornare tutti in presenza, ipotesi molto remota, oppure un minimo di un milione e 899mila studenti delle superiori a scuola e 865mila in dad.

Si registrerà un incremento molto significativo rispetto ai 6 milioni e 850mila alunni a scuola in questa settimana. Per quanto riguarda i bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, è atteso un ritorno al 100%, ovvero 5,7 milioni di alunni, compresi i 106mila di seconda e terza media che erano ancora in dad nelle zone rosse. Il nuovo decreto Covid ha stabilito che dal 26 aprile, fino a fine anno scolastico, “si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado).

La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%“.

Il testo, per le Università, prevede che “dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno“. Come riportato da Tuttoscuola, se dovesse essere confermata la zona rossa in Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta, con le altre Regioni in zona gialla e arancione, si avrebbero 142.654 studenti in presenza nelle zone rosse e altrettanti in dad, e 1.756.390 in presenza e 752.738 in dad nelle altre Regioni. In generale in presenza ci sarebbero 1.899.044 e in dad 895.393 in dad. Se non dovessero esserci regioni in zona rossa, invece, ci saranno 1.956.106 studenti in presenza e 838.331 studenti in dad.