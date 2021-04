Ritorno a scuola, la sottosegretaria Floridia: “Dal tre maggio” per lanciare un forte messaggio agli studenti sull'ultimo mese in presenza

Ritorno a scuola, la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia ha una data; “Dal tre maggio, anche per le superiori. Tutte le studentesse e gli studenti per quella data devono tornare in classe”. L’annuncio della Floridia è arrivato all’Ansa. Annuncio con cui l’esponente del governo ha quindi individuato una data precisa per il rientro in classe degli studenti.

E sarebbe un vero balzo in avanti. Con l’ultimo decreto del governo Draghi i numeri sono questi: gli studenti delle superiori sono in presenza al 50% nelle regioni che ricadono in zona arancione. Sono invece tutti in Dad nelle regioni (poche) rosse.

Ritorno a scuola: “Dal tre maggio, ultimo mese importante”

Floridia ritiene che sia “logico che la scuola riapra al primo giorno utile anche per i ragazzi delle superiori che sono in dad.

È ciò che ho sempre chiesto, dunque sono soddisfatta che si stia andando in questa direzione. Regalare a tutti gli studenti almeno l’ultimo mese di scuola in presenza è importante, sul piano educativo e soprattutto su quello psicologico”. C’è quindi un nesso operativo evidente fra il rientro in classe in presenza e le graduali riaperture in calendario e caldeggiate con forza da Conferenza delle Regioni e partiti di centrodestra in quota esecutivo.

Lo scetticismo dei presidi sui trasporti

Attualmente sono circa 6,5 milioni gli studenti tornati alla didattica in presenza dopo la decisione del premier Mario Draghi del 7 aprile scorso. Tuttavia si registra lo scettiscimo sulla parole della Floridia di Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. Per Giannelli l’idea di riportare tutti gli studenti in presenza “è stata più volte manifestata, ma la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti“. E il dubbio di Giannelli sul tema trasporti che è tema antico e irrisolto è che per il 3 maggio ci siano le condizioni logistiche di merito per attuare il proposito della Floridia.