Ritorno di fiamma Hunziker Trussardi? L'indizio del cane Odino

La minestra riscaldata non è poi così buona, ma in effetti sono le scarpe vecchie ad essere le più comode…

A parte i luoghi comuni sugli ex ed il tornarvi insieme, di comune la love story che potrebbe risbocciare non ha proprio niente. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati la coppia ideale di molti, con una separazione blanda al contrario di tanti altri loro corrispettivi nel mondo della televisione italiana. Separati da oltre un anno, i due hanno mantenuto tutto sommato dei buoni rapporti, per i fan gli eventi degi ultimi giorni potrebbe essere il principio di un ritorno di fiamma.

La foto di Odino e Michelle che fa sperare i fan della coppia

Recentemente la Hunziker non aveva escluso pubblicamente un ritorno con Trussardi, ed ecco altri indizi che potrebbero portare ad un avvicinamento tra i due. Durante un weekend sulle Dolomiti, Michelle è stata immortalata sorridente e soddisfatta insieme al cane dell’ex coppia, Odino. La foto, pubblicata sul profilo Instagram di Odino, è stata repostata da Tomaso Trussardi, autore con ogni probabilità della foto, scatenando così la curiosità dei fan.

Se da un lato potrebbe trattarsi di una nuova unione per i due vip, potrebbe anche essere una normalizzazione del rapporto, divenuto di amicizia. Solo le prossime settimane ci diranno di più sulla situazione riguardante la show girl e l’uomo d’affari, magari con l’aiutino delle feste natalizie.