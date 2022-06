Ritratti d’Italia, outlet McArthurGlen negli itinerari Touring

Roma, (askanews) – I Designer Outlet McArthurGlen non sono soltanto mete di shopping tra le più visitate al mondo, ma sono anche un punto di riferimento per l’industria turistica, inseriti negli itinerari per italiani e stranieri. Il progetto “Ritratti d’Italia” nasce dalla collaborazione tra McArthurGlen e il Touring Club Italiano proprio per suggerire itinerari vicini ai cinque outlet. Percorsi che si potranno scoprire sui rispettivi siti a partire dal 28 giugno.

Clara Petrone – Responsabile Marketing Sud Europa per McArthurGlen, spiega: “I turisti ci visitano in primo luogo in quanto destinazione di shopping ma anche e sempre più anche per un’esperienza che va oltre lo shopping, grazie alle potenzialità che ci offrono i territori che ci ospitano. E così nasce il progetto ritratti d’Italia, per raccontare i nostri territori.

Sono degli specifici itinerari ideati e raccontati dal Touring Club italiano per ciascuno dei territori in cui i designer outlet sono presenti.

Solo a titolo di esempio, cito l’itinerario sviluppato per Serravalle, che ripercorre le strade lungo le quali Fausto Coppi si allenava o, ad esempio, un altro esempio, è l’itinerario sviluppato su Barberino, che racconta, attraverso una storia rinascimentale, il percorso dal Mugello a Firenze, attraverso il percorso delle ville medicee”.

I centri McArthurGlen sono situati vicino alle principali città turistiche in Italia, quindi meta perfetta per i visitatori, e contribuiscono a rivitalizzare l’economia delle aree in cui sono insediati.

Ma oltre a questo vantaggio metropolitano, godono del vantaggio legato alle potenzialità, alle peculiarità artistiche, culturali, enogastronomiche, che i territori offrono. La promozione del territorio fa parte del nostro Dna, da sempre lavoriamo e offriamo ai nostri consumatori iniziative e attività che vanno oltre lo shopping, sviluppate con attori-chiave del territorio. Abbiamo in passato offerto, ospitato, concerti musicali, mostre, esibizioni, attività di intrattenimento per le famiglie. Per esempio proprio qui a Castel Romano stiamo ospitando la prima tappa del festival di arti visive Videocittà, che garantisce ai nostri visitatori una esperienza unica e originale, in cui intelligenza artificiale, creatività e mondo digitale si incontrano insieme con lo shopping”.

Shopping, turismo e cultura nei centri McArthurGlen sono sempre all’insegna della sostenibilità. “Ospiteremo a Castel Romano e a Barberino una mostra di arte rigenerante per sensibilizzare i nostri consumatori sul tema della sostenibilità più di 200 opere in plastica rigenerata popoleranno i nostri outlet garantendo un intrattenimento per famiglie attraverso un’esperienza che unisce arte, sostenibilità e naturalmente cultura”.