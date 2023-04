Alle amiche aveva confidato quale sarebbe stata la destinazione: ritrovata a Bologna Chaimaa, la 15enne scappata via il 4 aprile

Era arrabbiata con i suoi ed ha commesso un gesto inconsulto me tutto è finito bene, è stata ritrovata a Bologna Chaimaa, la 15enne scappata di casa. Da quanto si apprende in queste ore i carabinieri hanno rintracciato l’adolescente che era scomparsa da Orzinuovi nel Bresciano dopo che dal 4 aprile aveva fatto perdere le sue tracce. E dopo otto giorni di ricerche i militari hanno tolto la pena dal cuore dei suoi familiari.

Pare che Chaimas fosse andata nel capoluogo emiliano dopo aver confidato alcune amiche la sua destinazione. I media spiegano che le condizioni di salute della monore sono apparse buone e che adesso gli inquirenti hanno il compto di “capire dove e come abbia trascorso l’ultima settimana lontana dai genitori”. Da quanto è dato sapere Chaimaa era uscita di casa la mattina del 4 aprile per andare a scuola ma non l’aveva mai raggiunta.

I brutti voti e la “punizione” del telefonino

Non si era recata affatto nella sua classe all’istituto Cossali di Orzinuovi ma era scappata. Dopo la denuncia di scomparsa dei genitori ai carabinieri era emerso che quella non era stata la prima fuga di Chaimaa. La ragazzina aveva discusso con i parenti sul rendimento scolastico e le avevano tolto la disponibilità del cellulare. Arrabbiata Chaimaa avrebbe così deciso di fuggire. I carabinieri hanno iniziato ad ascoltare le persone più vicine alla ragazzina a alla fine l’hanno rintracciata.