Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha definito lo straordinario evento “un miracolo, ma soprattutto una grande prova di sopravvivenza che entrerà nella storia”: nelle scorse ore un gruppo di bambini è infatti stato ritrovato nella giungla dopo un disastro aereo nel quale si temeva non ci fosse stato alcun sopravvissuto.

Quattro bambini trovati nella foresta dopo un disastro aereo in Colombia: l’incredibile scoperta

Proprio il presidente colombiano ha avuto l’onore di fare il grande e gradito annuncio alla popolazione, postando sui suoi profili social l’immagine dei soccorritori nella giungla dell’Amazzonia in compagnia dei quattro bambini che si pensava fossero morti nello schianto aereo di oltre un mese fa.

In base alle ricostruzioni delle autorità locali, sembra che i ragazzini siano sopravvissuti tutti soli nella giungla grazie ai kit di sopravvivenza lanciati dai soccorsi in queste settimane. Pare, inoltre, che la nonna dei piccoli già li avesse istruiti con una serie di consigli utili per sopravvivere nei boschi.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Chi sono i bambini ritrovati nella foresta di Guaviare

I fratellini ritrovati dai soccorritori sono Lesly Jacobombaire Mucutuy di tredici anni, Soleiny Jacobombaire di 9, Tien Ranoque Mucutuy di 4 e infine la piccola Cristin Ranoque Mucutuy, di un anno.

I ragazzi stavano viaggiando con la madre, un altro adulto e il pilota a bordo di un Cessna 206 precipitato nella foresta lo scorso 1° maggio. I resti dell’aereo erano stati recuperati lo scorso 16 maggio con all’interno i tre corpi degli adulti presenti, mentre dei bambini non c’era alcuna traccia.