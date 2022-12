Luigi Musarò, 39enne scomparso cinque giorni fa ad Andrano dopo essersi allontanato in auto dalla sua abitazione, è stato ritrovato vivo e in discrete condizioni di salute.

Ritrovato Luigi Musarò, 39enne scomparso ad Andrano

Luigi Musarò, 39enne scomparso ad Andrano lunedì 5 dicembre dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in auto, è stato ritrovato vivo e in buona salute. L’uomo è stato trovato in un’area boschiva di Andrano dopo cinque giorni di ricerche. Le circostanze della sua scomparsa avevano fatto pensare al peggio. L’uomo era uscito di casa alle 7 del mattino ed era andato verso Castiglione d’Otranto.

Invece di percorrere la solita strada per andare a lavoro, ha sterzato verso le campagne e ha lasciato lì la macchina. All’interno dell’auto è stato trovato il cellulare con cui aveva cancellato il profilo Facebook prima di sparire. Alcune lettere per la famiglia e la fidanzata avevano fatto temere un tentativo di suicidio.

L’uomo è in buone condizioni

L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato individuato dal proprietario di un terreno poco distante dal luogo del ritrovamento dell’auto.

L’area era già stata battuta da Protezione civile e Vigili del fuoco. L’uomo in questi giorni ha vagato per le campagne. Il giovane è stato trovato dal cane del proprietario del terreno, che si è allontanato e ha iniziato ad abbaiare insistentemente per attirare la sua attenzione. Il 39enne era rannicchiato vicino ad alcuni alberi in stato confusionale ed è stato condotto in ospedale per ulteriori accertamenti.