Rivolta coloni israeliani in Cisgiordania, morto un palestinese

Nablus, 27 feb. (askanews) – Un palestinese in Cisgiordania è stato ucciso durante scontri con i coloni israeliani. L’hanno reso noto oggi le autorità palestinesi. L’uomo è morto negli scontri di ieri nelle vicinanze di Nablus. Altri 98 palestinesi sono rimasti feriti in scontri con le forze israeliane e con i coloni nel villaggio di Huwara, dove i coloni israeliani si sarebbero rivoltati. Secondo i media israeliani, la rivolta dei coloni sarebbe iniziata dopo che due fratelli israeliani sono stati uccisi in giornata. Haaretz ha scritto che ci sono stati almeno sei arresti tra i coloni. Per il segretario del Comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al-Sheikh si tratta di “una escalation senza precedenti”. Secondo quanto riportato dai media palestinesi, i coloni hanno danneggiato e dato alle fiamme circa 30 abitazioni e 15 autovetture. Sui social media sono stati pubblicati video che mostrano fiamme e fumo alzarsi della città. Ghassan Douglas, un funzionario palestinese che monitora gli insediamenti israeliani nella regione di Nablus, ha stimato che siano stati circa 400 i coloni coinvolti. “Non ho mai visto un simile attacco”, ha rimarcato.

