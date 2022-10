Agli agenti in tenuta anti sommossa si è affiancato anche l'esercito, scoppia una rivolta in un carcere dell'Ecuador, almeno 15 morti fra i detenuti

Rivolta in un carcere in Ecuador, almeno 15 morti fra i detenuti che si sono ribellati nell’istituto di Latacunga ed esplode una della più grandi prigioni del paese, dove la polizia interviene con decisione e con una violenza che è stata ripresa da numerosi video postati sui social dai media del paese sud americano.

I dati Ansa dicono che almeno 15 detenuti sono morti a seguito di quella brutale repressione e che altri 20 sono rimasti feriti. La rivolta è scoppiata in una delle più grandi prigioni dell’Ecuador, già teatro di violenze mortali in passato, non ultimo un episodio poco chiaro in cui alcuni detenuti erano stati trovati morti nella grandi camere di sicurezza dell’istituto.

Polizia ed esercito sono sul posto

A rendere noto sia delle rivolta che della repressione è stata l’amministrazione carceraria del Paese sudamericano. Il Servizio nazionale per l’assistenza generale agli adulti privati della libertà e agli adolescenti che delinquono (Snai) ha aggiunto che “proseguono le operazioni di unità tattiche per riprendere il controllo” del penitenziario. La fonte conferma poi che “le forze armate forniscono supporto nel perimetro esterno” del carcere situato alla periferia della città meridionale di Latacunga.

Ma quanti detenuti ci sono lì dentro? Circa 4.300 e da febbraio 2021 la struttura è stata teatro di sette massacri tra prigionieri, che hanno visto la morte di oltre 400 persone.