Dopo le ultime accese polemiche di dicembre ecco la rivoluzione nella Formula 1, in arrivo la Var come nel calcio per aiutare gli arbitri

Aria di rivoluzione nella Formula 1, dove è in in arrivo la Var come nel calcio e dove le ultime novità del Mondiale 2022 sarebbero legate a doppio filo alle polemiche dopo la vittoria di Max Verstappen nel Gp Abu Dhabi.

A dare l’annuncio è stato il nuovo presidente della Federazione internazionale automobilismo (Fia), Mohamed Ben Sulayem, che ha detto senza mezzi termini: “Per assistere il direttore di gara nel processo decisionale, sarà creata una Virtual Race Control Room”.

Rivoluzione nella Formula 1, ecco la la Video Assistance Referee

Come la Video Assistance Referee, Var, nel calcio, sarà posizionato in uno degli Uffici Fia come backup fuori dal circuito”. Insomma, per la prossima stagione verrà messo in pista un sistema simile a Var.

Avrà lo scopo di coadiuvare gli ufficiali di gara. E tutto questo arriva nei giorni concitati in cui è attesa la conclusione dell‘inchiesta FIA sul finale da infarto al GP di Abu Dhabi. Proprio l’esito del fascicolo di inchiesta dovrebbe essere il “perno” per la rivoluzione in arrivo, ma non solo sul fronte della Var.

In via di modifica anche le regole sulla Safety car

Sono in via di modifica anche le procedure da seguire in regime di Safety Car.

A partire dal Mondiale di Formula 1 2022 entreranno in gioco protocolli che sono “figli” dei giri finali della gara di Yas Marina dello scorso 12 dicembre. In quell’occasione le discusse decisioni di Michael Masi avevano avuto un peso non indifferente nel rush finale per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con quest’ultimo salito sul gradino più alto del podio finale.