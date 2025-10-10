Rivoluzioni nelle relazioni tra ex allieve di Amici di Maria De Filippi

Un amore inaspettato è emerso tra due ex partecipanti del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Elisabetta Ivankovich e Flaza, che hanno rivelato di avere intrapreso una relazione sentimentale. La loro storia d’amore è sbocciata una volta uscite dalla famosa Scuola, un evento che ha colpito i fan.

Questo legame segue le orme di altre storie d’amore nate all’interno del programma, come quella tra Antonia e Senza Cri. Tuttavia, Elisabetta e Flaza hanno dimostrato che l’amore può fiorire anche al di fuori delle mura della Casetta, portando nuova luce sulla loro esperienza nel talent.

I fatti

Entrambe le artiste hanno partecipato alla ventunesima edizione di Amici, ma la loro avventura non è durata a lungo. Elisabetta era parte della squadra di Anna Pettinelli, ma è stata eliminata durante una sfida contro il concorrente Ale. Flaza, d’altra parte, ha visto la sua eliminazione avvenire una settimana dopo, decisa dalla sua insegnante Lorella Cuccarini, che ha notato che non rispettava le regole del programma.

Le esperienze passate nel talent show

È interessante notare che Elisabetta non era nuova al mondo di Amici, avendo già partecipato all’edizione precedente senza mai arrivare al Serale. In quell’occasione, la sua insegnante Arisa le aveva promesso una seconda chance, che si è concretizzata nell’edizione successiva. Tuttavia, le cose non sono andate come sperato, e per entrambe le cantanti, il cammino nel talent è terminato prematuramente.

La vita dopo Amici

Nonostante le difficoltà nel talent, le due giovani artiste non si sono fermate. Infatti, sia Elisabetta che Flaza hanno continuato a coltivare la loro passione per la musica, anche se non hanno ottenuto il riconoscimento sperato nel panorama musicale. La loro presenza sui social media, in particolare su TikTok, è stata fondamentale per mantenere vivo il loro legame con i fan e per condividere dettagli della loro vita personale.

La storia d’amore sui social media

Recentemente, hanno utilizzato TikTok per annunciare la loro relazione, rivelando al mondo il loro amore. Questo gesto ha suscitato una reazione positiva tra i loro sostenitori, che si sono mostrati entusiasti nel vedere le due ex concorrenti unite in una storia romantica. Anche se non è chiaro se l’amore sia nato subito dopo la loro esperienza ad Amici, è evidente che attualmente sono una coppia felice.

La storia di Elisabetta e Flaza è un esempio di come le esperienze condivise possano dar vita a legami duraturi. La loro avventura nel talent show ha rappresentato solo l’inizio di un nuovo capitolo, che ora si arricchisce di una relazione amorosa. I fan attendono con curiosità di scoprire come evolverà questa storia e quali progetti musicali le due giovani artiste intraprenderanno in futuro.