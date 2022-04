Rixalto Media: un 2022 con ricavi in crescita

Il mondo dell’adv ha visto una consistente crescita del mercato: il caso di Rixalto Media, che nel 2022 ha registrato un incremento di ricavi del 37%.

Dall’inizio della pandemia il mondo dell’adv è stato uno dei protagonisti della trasformazione digitale. Come evidenziano le ultime statistiche, il trend positivo del digital marketing sembra non arrestarsi: la crescita dello scorso anno rispetto al 2020 ha registrato un +15%, mentre nel 2022 l’aumento previsto è superiore al 9%. Dal 2023, inoltre, lo shopping online dovrebbe stimolare ancora di più gli investimenti in pubblicità: ci si aspetta una crescita oscillante tra il 5 e l’8%. Sono numerosi i fattori che contribuiscono a questa trasformazione digitale più rapida, da cui scaturisce una consistente crescita del mercato; nel corso della pandemia, per altro, c’è stato un rialzo ancora più significativo. Presentiamo l’intervista a Egidio Imbrogno, CO-Founder e CTO di Rixalto Media, azienda specializzata in strategie SEO, SEA e SMM che nel 2022 ha registrato un incremento di ricavi del 37%.

Come hanno reagito le imprese all’avvento della pandemia?

Le imprese hanno cercato pronte soluzioni, con particolare attenzione alle proposte di advertising e realizzando investimenti specifici in merito, concentrandosi anche sulle nuove tecnologie, sulle infrastrutture e sui cambiamenti di carattere organizzativo. Facendo riferimento all’advertising, per altro, si chiama in causa anche il brand advertising, il cui scopo è quello di promuovere piattaforme di e-commerce; in questo scenario è da considerare, poi, il performance advertising, che invece serve a catturare più traffico. In Rixalto Media abbiamo constatato come, da alcuni mesi, le imprese hanno aumentato gli investimenti nella trasformazione digitale e nel commercio elettronico in risposta ai consumatori che dovevano soddisfare le più svariate necessità senza recarsi in punti vendita fisici.

Quali sono i numeri del settore?

Nel 2019 il retailer media advertising ha registrato una crescita del 24%. Un trend che si è consolidato l’anno successivo, raggiungendo un rialzo del 53%. Lo scorso anno l’aumento è stato del 47%, e si è raggiunta una spesa complessiva intorno ai 77 miliardi di dollari. Allo stato attuale l’economia sta vivendo un mutamento strutturale importante, a causa del quale l’advertising riveste un ruolo di primo piano nell’agevolare l’aumento delle vendite attraverso lo shopping online. Il retailer media advertising, per esempio, è in costante crescita: è grazie ad esso che i brand intercettano i clienti potenziali quando stanno per eseguire un acquisto.

Di che cosa si occupa Rixalto Media?

Rixalto Media, si occupa di social media marketing e di search marketing. Siamo specializzati da oltre 15 anni in SEA, SEO e SMM. Il nostro obiettivo è quello di ottimizzare gli investimenti digitali dei clienti, attraverso dinamiche operative precise e attente. Per la SEO, in particolare, studiamo con attenzione tutti i dettagli utili a fare in modo che un marchio possa comparire nelle prime posizioni di Google, visto che questo è il motore di ricerca che oltre il 90% degli utenti scelgono per cercare informazioni, prodotti e servizi. Siamo certificati Google, con il desiderio di essere un eccellente punto di riferimento per la realizzazione di campagne Google Ads. Grazie alla lead generation possiamo individuare velocemente contatti in target.

I servizi

In Rixalto Media concentriamo sforzi ed energie sulla qualità, iniziando con un ascolto costante delle necessità del cliente: in questo modo il settore di riferimento può essere esaminato con la massima cura. I prodotti dei clienti vengono valorizzati sui social media, per un connubio perfetto tra le attività di search marketing e quelle di social media marketing. In ogni caso, alla base di tutte le strategie digitali c’è la Conversion Rate Optimization, un aspetto su cui è opportuno lavorare al fine di aumentare le richieste di preventivo, le telefonate in sede, le visite in negozio, eccetera.

Che cosa fa Rixalto Media e come lavora coi clienti

Rixalto Media è una realtà svizzera che rientra in una holding denominata Rixalto Group. Fra i settori di specializzazione ci sono le consulenze e la programmazione di strategie digitali. Al fine di conseguire gli obiettivi auspicati, esaminiamo il business del cliente, per poi analizzare il mercato di cui fa parte e i suoi concorrenti. Essere selettivi è una delle caratteristiche peculiari di Rixalto Group, la nostra holding, che seleziona solo i progetti che lasciano intravedere delle potenzialità. Ogni soluzione proposta viene studiata tenendo conto del budget a disposizione. Tutte le strategie che vengono sviluppate sono scalabili e studiate su misura per le necessità del cliente. In Rixalto Media, inoltre, stabiliamo unicamente obiettivi che possono essere quantificati, vale a dire misurabili.