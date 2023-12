Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ''Il Cipom sarà occasione per fare una riforma del settore della nautica perchè al tavolo ci saranno tutti i ministeri competenti. Speriamo sia momento per mettere ordine nel settore fondamentale per l'economia''. Lo sottolinea il vi...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – ''Il Cipom sarà occasione per fare una riforma del settore della nautica perchè al tavolo ci saranno tutti i ministeri competenti. Speriamo sia momento per mettere ordine nel settore fondamentale per l'economia''. Lo sottolinea il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, in occasione dell'assemblea di Confindustria Nautica.