L’epatite C è curabile e può essere debellata entro il 2030 come chiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità . In occasione del XX Congresso Nazionale Simit, il professor Rizzardini direttore del Dipartimento Malattie Infettive all’Ospedale Sacco di Milano, spiega l’efficacia delle terapie contro l’HCV”