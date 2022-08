Rkomi e la rottura con Paola Di Benedetto: “Non ne valeva la pena”

Rkomi parla della rottura con Paola Di Benedetto: il gossip l'ha aiutato a capire che non valeva la pena iniziare una vera e propria relazione.

Rkomi ha parlato della rottura con Paola Di Benedetto, rivelando che il gossip l’ha aiutato a capire che non valeva la pena imbarcarsi in una vera e propria relazione. Il cantante ha commentato anche il chiacchiericcio che vede l’ex madre natura di Ciao Darwin accanto a Blanco.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere, Rkomi ha parlato del successo arrivato dopo aver fatto anche i lavori più umili. Spazio anche alla cronaca rosa e alla rottura con Paola Di Benedetto. I due sembravano uniti da una focosa passione, poi, da un giorno all’altro, è tutto finito. “Con la popolarità arriva anche il gossip: Dagospia ha scritto che dopo la rottura con lei, Paola Di Benedetto si è fidanzata con Blanco“, ha esclamato il giornalista.

La risposta di Rkomi è chiara e non lascia spazio a dubbi.

Rkomi ha replicato:

“Di Blanco e Paola non so nulla… il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.