Rkomi e la sua palestra sociale: i dettagli

Rkomi ha aperto una sua palestra sociale a cui si può accedere in base al reddito. Tutto quello che c'è da sapere.

Rkomi è uno dei cantanti che si sono esibiti sul palco del Festival di Sanremo 2022 e lui stesso ha svelato di aver aperto una palestra sociale a cui si può accedere pagando una quota d’iscrizione ai corsi in base al reddito.

Rkomi: la palestra sociale

Rkomi è stato uno degli artisti del Festival di Sanremo 2022 e, per la prima volta, è emerso un altro importante progetto a cui lui avrebbe dato vita nei mesi scorsi: durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, Rkomi avrebbe aperto una palestra sociale, ossia i cui corsi si paghino in base al proprio reddito. La palestra si chiama Sit Hanuman Sport e Cultura (I discepoli di Hanuman) e si trova nel quartiere Corvetto.

Lo sport e l’amore per la musica

L’amore per lo sport e per la musica sono sempre stati fondamentali per Rkomi. Fin da giovanissimo è stato un grande appassionato di arti marziali e per anni ha studiato la boxe thailandese. Lo sport gli è servito per incanalare nella maniera giusta le sue energie negative e, soprattutto, per risolvere le emozioni legate alla mancanza del padre: “Io non ho mai conosciuto mio padre: mio fratello invece è più grande di me di nove anni e quindi ha avuto molte attenzioni ‘da papà’ nei miei confronti quando era giusto farlo”, ha confessato lui stesso, e ancora: “Mia madre ha cresciuto me e mio fratello maggiore da sola”.

Il successo

Oltre alla necessità di praticare sport, Rkomi si è concentrato anche sulla musica e, dopo aver mosso i suoi primi passi nel mondo hip hop, Marracash ha prodotto il suo album d’esordio. In seguito l’artista ha collaborato con alcuni volti famosi della musica italiana (tra cui Elisa) e infine è approdato sul palco dell’Ariston. In tanti non veedono l’ora di sapere quali altri importanti traguardi la vita riserverà al cantante.