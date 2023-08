Dopo il breve flirt con Paola Di Benedetto, Rkomi ha ritrovato il sorriso. La nuova fidanzata è la modella Havana Plevani ed è stata proprio lei a ufficializzare la love story sui social.

Rkomi: la nuova fidanzata è Havana Plevani

Nuovo amore per Rkomi: il cantante ha una nuova fidanzata che risponde al nome di Havana Plevani. Dopo il breve flirt con Paola Di Benedetto, l’artista ha perso la testa per una modella. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due fanno coppia fissa da qualche mese.

Rkomi ‘presenta’ Havana Plevani ai fan

A confermare ai fan la relazione con Rkomi è Havana Plevani. La modella, via Instagram, ha condiviso una serie di foto che racchiudono i momenti più belli trascorsi in vacanza a Minorca, nelle isole Baleari. C’è anche un breve video in cui si baciano, quindi non c’è alcun dubbio.

Chi è Havana Plevani?

Il nome di Havana Plevani non è noto ai fan della cronaca rosa. Non solo, non è neanche popolare nel mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram si legge che è modella, hostess, content creator e stilista di un suo brand. Dovrebbe vivere a Milano, ma non abbiamo altre informazioni sul suo conto.