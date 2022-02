Rkomi: “Frequento una persona ma non sono innamorato”

A Domenica In Rkomi si è confessato per la prima volta in merito alla sua vita privata.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Rkomi – all’anagrafe Mirko Manuele Martorana – ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulla persona che starebbe frequentando.

Rkomi: la confessione

Rkomi ha rivelato che sarebbe impegnato sentimentalmente con una persona conosciuta da poco e, ha aggiunto, non sarebbe ancora innamorato:

“C’è una frequentazione, ma non sono ancora innamorato”, ha ammesso il cantante, aggiungendo anche che trascorrerà San Valentino in compagnia degli amici.

“Anche questa è una forma d’amore”, ha specificato. In tanti sono curiosi di sapere se Rkomi svelerà mai chi sia la persona al suo fianco e, soprattutto, se prima o poi s’innamorerà.

Rkomi e Elisa

Alcuni giorni fa lui e Elisa hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo realizzato insieme, Quello che manca, e hanno svelato alcuni retroscena sul loro splendido rapporto d’amicizia, iniziato come una comune collaborazione professionale.

“La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. “Quello che manca” è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro”, hanno confessato i due, entrambi reduci dal Festival di Sanremo.

Sanremo 2022

A Sanremo 2022 Rkomi ha portato il suo brano, Insuperabile, e come cover un medley di Vasco Rossi con Calibro 55. In merito alla sua esperienza sul palco dell’Ariston Rkomi ha personalmente confessato: “Partiamo dal fatto che Sanremo ti porta nelle case di tutti e già questo è un piacere.

Ci saranno sempre della mancanze canore, Insuperabile è un brano tecnicamente difficile e in più io mi faccio prendere dall’emozione. È difficile fare bene in quattro minuti, sono molto sensibile.”

In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di sapere cosa riserverà per lui il futuro e in tanti gli hanno già fatto i complimenti per il nuovo lavoro realizzato insieme a Elisa.