Rkomi ha una cotta per una concorrente di X Factor: i dettagli

A X Factor il giudice Rkomi non è riuscito a nascondere la sua infatuazione per una concorrente.

Dopo l’ultima esibizione di Beatrice Quinta a X Factor, il giudice Rkomi non ha potuto nascondere di avere un’infatuazione per la concorrente nella squadra di Dargen D’Amico.

Rkomi: la cotta per una concorrente

A X Factor sembra che Rkomi – reduce da una liaison con Paola Di Benedetto – si sarebbe preso una vera e propria infatuazione per la concorrente nella squadra di Dargen D’Amico, Beatrice Quinta. Rkomi le ha fatto presente di aver provato soggezione durante la sua ultima esibizione e lei lo ha invitato a riparlarne una volta che il programma sarà finito per non metterlo in posizioni scomode.

“Sono un po’ imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me.

Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso”, ha confessato Rkomi, a cui Beatrice ha risposto: “Parliamone quando finisce X Factor, che dici? Potrebbe metterti in una posizione scomoda”, e ancora: “Anche se io sono fan delle posizioni scomode. Vuoi un abbraccio?”.

In tanti si chiedono se accadrà davvero qualcosa tra i due al termine del programma e se Rkomi si farà avanti con la giovane siciliana.

La rottura da Paola Di Benedetto

Durante l’estate Rkomi ha vissuto una liaison con la conduttrice Paola Di Benedetto, ma la storia tra i due sarebbe durata appena un paio di mesi e, al termine di essa, il cantante ha dichiarato di non averle dato troppa importanza.

Secondo indiscrezioni tra i due sarebbe rimasta una certa tensione e Paola Di Benedetto ha preferito non proferire parola sull’argomento.