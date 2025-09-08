RMT avvia sciopero a Londra per salari più alti e ore di lavoro ridotte

Il sindacato RMT ha iniziato uno sciopero a Londra, paralizzando il sistema della metropolitana e chiedendo salari più equi e una riduzione delle ore lavorative.

La metropolitana di Londra è attualmente in stato di emergenza dopo che circa 10.000 membri del sindacato RMT hanno avviato uno sciopero per migliorare le condizioni lavorative. L’azione sindacale è cominciata domenica sera e continuerà per cinque giorni, portando a una sospensione totale o parziale di tutte le linee della capitale, ad eccezione della nuova Elizabeth Line.

La protesta è stata indetta dopo che la proposta di aumento salariale del 3,4% da parte di Transport for London (TfL) è stata rifiutata, con i lavoratori che chiedono anche una riduzione delle ore lavorative da 35 a 32 alla settimana.

Dettagli dello sciopero

Il National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) ha confermato che lo sciopero è iniziato ufficialmente alle 18:00 (ora GMT) di domenica, causando notevoli disagi per i pendolari. L’intero sistema della metropolitana, che trasporta ogni giorno circa 5 milioni di passeggeri, è stato gravemente compromesso, con code lunghe e stazioni sovraffollate. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal crollo del sito web di TfL, a causa dell’elevato numero di utenti in cerca di informazioni.

Le immagini provenienti dal deposito di Neasden mostrano decine di carrozze della metropolitana ferme, mentre i membri dell’RMT si sono schierati in picchetto davanti alle stazioni. Nonostante la paralisi del servizio metropolitano, il resto del sistema di trasporto londinese e i servizi ferroviari nazionali non sono stati colpiti dallo sciopero.

Motivazioni e reazioni

Il sindacato RMT ha giustificato la sua decisione di scioperare affermando che l’attuale proposta salariale non è accettabile e che le condizioni lavorative sono diventate insostenibili. Un portavoce del sindacato ha dichiarato: “Non stiamo scioperando per danneggiare le piccole imprese o il pubblico. Questa protesta è necessaria a causa dell’atteggiamento inflessibile della dirigenza di TfL e della loro riluttanza a considerare una riduzione dell’orario di lavoro.”

In un post su X, l’RMT ha sottolineato che attualmente ci sono 2.000 dipendenti in meno rispetto ai livelli pre-pandemia, costringendo i lavoratori a turni estremi, con inizio alle 4 del mattino e conclusione all’1 di notte. La combinazione di stanchezza e carenza di personale è stata definita “pericolosa” dal sindacato.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha esortato TfL e l’RMT a sedersi attorno a un tavolo per risolvere la controversia, affermando che nessuno desidera vedere uno sciopero che causa gravi disagi per i cittadini e i visitatori di Londra. Tuttavia, al momento non ci sono colloqui in programma, poiché l’ultimo tentativo di negoziazione è fallito mercoledì scorso.

Prospettive future

Il futuro della protesta rimane incerto, con i membri dell’RMT pronti a continuare la loro azione fino a giovedì. La pressione sul governo di Londra e su TfL per trovare una soluzione è crescente, mentre i passeggeri continuano a subire le conseguenze di questa crisi. La situazione attuale evidenzia le sfide che il settore dei trasporti affronta nel tentativo di bilanciare le esigenze dei lavoratori con le aspettative dei pendolari.

Resta da vedere come si evolverà questa situazione e se TfL sarà disposto a rivedere le proprie posizioni in merito alle richieste dell’RMT. La speranza è che si possa raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti, evitando ulteriori disagi per i cittadini di Londra.