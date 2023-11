Roadshow in Italia del Fondo Cometa: pensioni e difesa diritti

Seriate (Bergamo), 13 nov. (askanews) – Un roadshow in tutta Italia per incontrare oltre 2mila delegati sindacali in 15 tappe e approfondire novità e strategie di investimento del Fondo Cometa. Con 13 miliardi di patrimonio e 475mila iscritti, Cometa è il fondo per la pensione complementare dei metalmeccanici che punta sulla difesa dei diritti e sulla sostenibilità. A margine dell’incontro di Seriate (Bergamo), il presidente del Fondo Cometa, Riccardo Realfonzo. “Le pensioni attuali sono sempre più basse e le pensioni future rischiano di essere ancora più basse. L’obiettivo è far conoscere la previdenza complementare e in particolare il Fondo pensione Cometa che garantisce agli aderenti dei costi di amministrazione finanziaria bassissimi, permette di avere una contribuzione aggiuntiva, gestisce risorse in maniera professionale e si occupa del futuro dei lavoratori”, aggiunge.

“Nel lungo periodo – spiega – la convenienza della previdenza complementare e di Cometa emerge chiaramente: per i lavoratori che scelgono Cometa la pensione alla fine è certamente più grande che non se il Tfr e i contributi vengono lasciati in azienda”.

Oltre contribuire ad aumentare il futuro assegno pensionistico, Cometa si impegna a difendere i lavoratori partecipando attivamente alle assemblee degli azionisti di 200 società quotate, in Italia e all’estero, per sostenere i principi fondanti del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. “Abbiamo adottato una politica di voto che ci permette, grazie ai pacchetti azionari che possediamo, di andare a votare nelle assemblee dei soci delle aziende di tutto il mondo a favore dei diritti dei lavoratori quindi per le pari opportunità, per incrementi salariali e sicurezza sul lavoro. Andiamo nelle assemblee e chiediamo con forza il rispetto dei diritti, misure a favore dell’ambiente e modelli di governance aziendali trasparenti ed equilibrati”.

Cometa, chiosa Realfonzo, con la sua politica di voto “fa da apripista e indica al sistema produttivo ed economico un percorso socialmente avanzato”.