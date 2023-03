Gli editori che hanno passato mesi a lavorare sulle opere dell’autore per bambini Roald Dahl, hanno dovuto basare le modifiche sulle richieste di una ragazza autistica, che si descrive come anarchica, non binaria, asessuata e poliamorosa.

Roald Dahl, dietro le modifiche dei libri una ragazza non binaria, autistica e asessuale

Gli editori che si sono occupati delle opere di Roald Dahl, sono stati guidati da una ragazza autistica, che si descrive come anarchica, non binaria, asessuata e poliamorosa. La bozza dei libri dell’autore, che includeva l’eliminazione del linguaggio considerato “insensibile” e “non inclusivo“, è stata eseguita in gran parte da un gruppo di consulenti di Inclusive Minds, con sede nel Regno Unito. L’organizzazione è stata incaricata della missione di fare in modo che i libri “rappresentino ogni bambino“, arruolando “lettori sensibili” e “ambasciatori dell’inclusione” per suggerire le modifiche necessarie a ripulire il linguaggio da qualsiasi riferimento dannoso su razza, classe, credo ecc. A capo del progetto per i libri di Roald Dahl c’era Jo Ross-Barrett, che ha recentemente lasciato Inclusive Minds per diventare una professionista della DEI a tempo pieno. Una ragazza che si descrive come “anarchica non binaria, asessuale e poliamorosa che si trova nello spettro autistico“.

Un ex project manager ha riferito che Ross-Barrett ha pubblicato su LinkedIn, nel 2022, che stava lavorando ad un progetto segreto che coinvolgeva il lavoro di un famoso autore per bambini. Il recente lavoro di Barrett è stato pubblicato su Bi-ible, antologia sulla bisessualità e le relative identificazioni, e su AZE, rivista online per “persone con spettro aromatico, spettro asessuale e agender“. Nel suo profilo si legge: “Jo è un’anarchica autistica, non binaria, asessuale e poliamorosa. Lavora con Inclusive Minds per aiutare autori ed editori a rendere i loro libri più autenticamente rappresentativi dei gruppi emarginati e hanno fornito seminari e conferenze a A Place at the Table 2020 e alla UK Asexuality Conference 2019“.

Le modifiche alle opere di Roald Dahl

Il team ha smantellato molte frasi e nomi pittoreschi di Roald Dahl. In The Twits, le descrizioni delle apparenze sono state ridotte. La “spaventosa bruttezza” della signora Sporcello è stata ridotta in “bruttezza” e la signora Hoppy in Esio Trot non è una “signora attraente di mezza età“, ma una “gentile signora di mezza età“. L’editore ha aggiunto anche dei brani non scritti dall’autore. In The Witches, un paragrafo in cui descrive le streghe come calve sotto le loro parrucche è seguito da una breve riga aggiunta in seguito: “Ci sono molte altre ragioni per cui le donne potrebbero indossare parrucche e non c’è certamente niente di sbagliato in questo“. Verranno rilasciate due versioni dei ogni libro, l’originale e quello più recente. Francesca Dow, amministratore delegato di Penguin Random House Children’s, ha commentato la decisione. “In Puffin pubblichiamo con orgoglio le storie di Roald Dahl da oltre 40 anni in collaborazione con la Roald Dahl Story Company. Il loro spirito malizioso e il suo genio narrativo unico hanno deliziato l’immaginazione dei lettori di molte generazioni. Abbiamo ascoltato il dibattito della scorsa settimana che ha riaffermato lo straordinario potere dei libri di Roald Dahl e le vere domande su come le storie di un’altra epoca possano essere mantenute rilevanti per ogni nuova generazione. In qualità di editore per bambini, il nostro ruolo è condividere la magia delle storie con i bambini con la massima attenzione e cura. I fantastici libri di Roald Dahl sono spesso le prime storie che i bambini leggono in modo indipendente, e prendersi cura dell’immaginazione e delle menti in rapido sviluppo dei giovani lettori è sia un privilegio che una responsabilità. Riconosciamo anche l’importanza di mantenere i testi classici di Dahl in stampa. Rendendo disponibili entrambe le versioni Puffin e Penguin, offriamo ai lettori la scelta di decidere come vivere le magiche e meravigliose storie di Roald Dahl” ha dichiarato.

L’organizzazione lavora anche con gli editori per modificare le opere esistenti, ma il caso di Dahl segna la prima volta in cui il gruppo ha lavorato su una preziosa collezione di un autore deceduto. Il portavoce di Inclusive Minds ha sottolineato che gli ambasciatori non sono i principali responsabili di suggerire modifiche alle opere esistenti, ma forniscono dei feedback. “Pensiamo che coloro che hanno esperienza vissuta possano fornire un contributo prezioso quando si tratta di rivedere un linguaggio che può essere dannoso e perpetuare stereotipi dannosi” ha dichiarato.