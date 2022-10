Robbie Coltrane, svelate le cause della morte: l’attore aveva diversi problemi di salute

L'attore è morto a causa di un'insufficienza multiorgano. Da due anni era bloccato su una sedia a rotelle.

Il tabloid Daily Star ha svelato le cause della morte dell’attore Robbie Coltrane, tanto amato soprattutto dai fan di Harry Potter per aver interpretato Rubeus Hagrid nell’adattamento cinematografico delle celebre saga.

La causa della morte di Robbie Coltrane è un’insufficienza multiorgano

Robbie Coltrane, 72 anni, si è spento venerdì 14 ottobre 2022, come confermato dalla sua agente Belinda Wright. Il suo certificato di morte riporta come causa del decesso una complessa serie di problemi di saluti, che l’ha portato a un’insufficienza multiorgano.

Coltrane soffriva infatti di sepsi (iun’nfezione del tratto respiratorio inferiore), diabete di tipo 2, blocco cardiaco e obesità. Da circa due anni, l’attore era inoltre costretto su una sedia a rotelle a causa di una grave osteoartrosi.

“Era un attore incredibile e un uomo adorabile“

“Era un talento unico. Probabilmente sarà ricordato per i decenni a venire come Hagrid nei film di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo”, ha dichiarato Belinda Wright.

Diversi anche i commoventi messaggi dedicati a Robbie Coltrane da altri protagonisti della saga di Harry Potter appena appresa la notizia della sua scomparsa.

“Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto e ci faceva ridere continuamente quando eravamo bambini sul set.

Mi sento incredibilmente fortunato ad averlo conosciuto e ad aver lavorato con lui e sono molto triste per la sua scomparsa. Era un attore incredibile e un uomo adorabile“, ha ricordato Daniel Radcliffe.

“Hagrid era il mio personaggio preferito! Robbie ha interpretato il calore, il senso della casa e l’amore incondizionato di Hagrid per i suoi studenti e le sue creature magiche in modo così brillante. Grazie per le sue risate. Mi manchi Robbie.

Un abbraccio alla tua famiglia”, ha commentato Bonnie Wright.