Robbie Robertson, fondatore e leader dei The Band, è morto all’età di 80 anni. Considerato uno dei giganti del rock, è deceduto a Los Angeles circondato dall’affetto della sua famiglia. A rendere pubblica la triste notizia è stato il manager Jared Levine.

Robbie Robertson è morto: addio al leader dei The Band

Lutto nel mondo della musica: Robbie Robertson è morto all’età di 80 anni. Leader dei The Band, ha lavorato anche con Bob Dylan. La triste notizia è stata annunciata dal manager Jared Levine, che ha sottolineato che l’artista si è spento a Los Angeles circondato dall’affetto dei suoi cari.

L’ultimo desiderio di Robbie Robertson

Robbie Robertson lascia la moglie Janet, l’ex consorte Dominique e i tre figli Sebastian, Delphine e Alexandra. La famiglia ha fatto sapere che la rock star ha lasciato a loro un suo ultimo desiderio: quanti gli hanno voluto bene non devono omaggiarlo con i fiori, ma con “donazioni per la Six Nations of the Grand River, per sostenere la costruzione del loro nuovo centro culturale“.

La carriera di Robbie Robertson

Classe 1943, Robbie Robertson è nato in Canada ma ben presto si è trasferito negli Stati Uniti. Dopo aver incontrato Roy Buchanan, con il quale ha collaborato nei The Hawks di Ronnie Hawkins, ha fondato i The Band. E’ con loro che è arrivato al successo. Tra il 1965 e il 1966 hanno aperto i concerti di Bob Dylan. Robertson è stato inserito da Rolling Stone nella top 100 dei migliori chitarristi. Nel 1976, i The Band si sono sciolti e Robbie ha proseguito la sua carriera da solista.