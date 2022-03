Robbie Williams: “Io e la mia famiglia siamo senza casa”

Robbie Williams ha svelato che lui e la sua famiglia sarebbero rimasti senza una casa.

Robbie Williams: la casa

Robbie Williams ha confessato che di recente lui e la moglie Ayda Fiels avrebbero venduto due delle loro proprietà extralusso e pertanto adesso si troverebbero senza casa insieme ai loro quattro figli.

“Con la mia famiglia non siamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento. Abbiamo venduto praticamente ovunque e non viviamo da nessuna parte. Stiamo cercando di capirlo”, ha dichiarato il celebere cantante, che ha anche ammesso quali sarebbero le difficoltà da lui riscontrare nel conciliare l’amore e il tempo con i figli: “I bambini sono costantemente un puzzle che stiamo cercando di risolvere, perché se vengono istruiti non mi vedono, dato che sono sempre in giro dappertutto, se invece sono istruiti a casa hanno altri problemi”, ha dichiarato.

Le case

Secondo indiscrezioni il cantante e sua moglie avrebbero venduto una delle loro proprietà a ben 35 milioni di sterline e, pertanto, non dovrebbero avere problemi nell’acquistare presto una nuova casa. Non è chiaro perché Williams e sua moglie abbiano deciso di vendere entrambe le loro ville extralusso né i motivi per cui i due, per ora, non avrebbero ancora acquistato una nuova casa, e sulla questione vige il massimo riserbo.

L’ex frontman dei Take That in passato ha spesso parlato pubblicamente delle difficoltà da lui riscontrare a causa del suo successo planetario e le responsabilità da esso derivate.