Roberryc fa stage diving in discoteca e poi accusa di essere stata palpeggiata dai fan che l’hanno afferrata al volo. Roberta Carluccio usa un’ospitata in Abruzzo presso la discoteca al Caffè del Mar di Pescara per compiere gesto e poi denuncia: “siete schifosi”.

Ma cosa è successo? Che la 25enne istruttrice di fitness e body buildong Roberryc si è lanciata sulla folla ed è stata subito sorretta dai fan.

Roberryc accusa di essere stata palpeggiata

Fan che, stando ad alcuni video, hanno palesemente esagerato ( eviolate la legge) nel toccare il fondoschiena di Roberta. Ha scritto la modella: “Peccato che un momento così bello sia stato rovinato da qualche stupido“. Poi ha aggiunto: “Almeno adesso tutta Italia vi può guardare fare schifo“.

Roberryc ha poi spiegato su Instagram: “Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare. Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito però mi sento in dovere di far vedere anche l’altro lato della medaglia”.

“Non possiamo comportarci come vogliamo”

E in chiosa: “Mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale, a quanto pare a noi non è concesso il privilegio di comportarci come vogliamo”.

Alla fine la Carluccio ha ammesso che forse lanciarsi addosso ad una folla in discoteca non è stata la migliore delle idee, precisando però: “A mio parere, però, certe cose non andrebbero fatte a prescindere”.

Qui sotto potete recuperare il momento in cui Roberryc si è lanciata in mezzo al pubblico.