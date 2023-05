Home > Video > @Robersha: "Mio figlio va in terapia e non è una cosa negativa" @Robersha: "Mio figlio va in terapia e non è una cosa negativa"

Tu mi stai dicendo che tratto mio figlio come un adulto perché gli faccio fare terapia, ma non deve essere vista come una cosa negativa. È stata ed è molto d'aiuto a mio figlio: impara, apprende. Rifarei mille volte il percorso che stiamo facendo da più di due anni". Così @Robersha nel descrivere il percorso seguito dal figlio.