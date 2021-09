L'attore scozzese Robert Fyfe è morto a 90 anni: tra i suoi ruoli più noti quelli nel film Il giro del mondo in 80 giorni e in Last of the Summer Wine.

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Robert Fyfe, attore scozzese morto all’età di 90 anni. Il suo ruolo più celebre è stato quello di Howard nella sitcom Last of the Summer Wine, in cui ha recitato dal 1985 fino al suo episodio finale nel 2010.

La lunga carriera dell’attore ha avuto inizio nel 2962 con Dr Finlay’s Casebook ed è continuata in Coronation Street, Z Cars, Angels, The Onedin Line, Survivors, The Gentle Touch e Monarch of the Glen. Fyfe è anche apparso nei film Il 51° Stato, Il giro del mondo in 80 giorni e Cloud Atlas.

Il presidente degli Elstree Studios, dove sono stati girati gli episodi di Last Of The Summer Wine, Morris Bright, ha così commentato la notizia della sua scomparsa: “Triste sentire che Robert Fyfe è morto all’età di 90 anni.

Era la più adorabile delle persone, abbiamo condiviso alcuni momenti molto felici sul set di Last of the Summer Wine alla fine degli anni Novanta“. Degli altri attori, Juliette Kaplan (Pearl Sibshaw nella serie) è morta nell’ottobre 2019 di cancro mentre Jean Fergusson (Marina) a novembre dello stesso anno.