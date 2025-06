Robert Kennedy Jr. stravolge il CDC: fuori gli esperti sui vaccini

Un’onda di cambiamento scuote la sanità pubblica americana: Robert Kennedy Jr., nuovo segretario della Salute e dei Servizi Umani, ha deciso di rimuovere un intero comitato di esperti sui vaccini dal CDC. Un atto che solleva interrogativi e preoccupazioni sul futuro delle politiche sanitarie negli Stati Uniti.

Il segretario, noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini, ha dichiarato che sostituirà i 17 membri del comitato con le sue scelte.

“Oggi, stiamo dando priorità al ripristino della fiducia pubblica sopra qualsiasi agenda pro o contro i vaccini” ha affermato Kennedy. La sua dichiarazione è chiara, ma la strada che intende percorrere è tutt’altro che priva di ostacoli.

Un cambiamento controverso

Questa mossa non è solo una questione di nomine, ma segna un cambiamento radicale nella gestione delle pratiche sanitarie statunitensi. Kennedy ha voluto sottolineare che è essenziale che la scienza imparziale, valutata attraverso processi trasparenti, guidi le raccomandazioni delle agenzie sanitarie.

Ma non tutti sono d’accordo. Jesse Goodman, ex capo scienziato della FDA, ha definito l’azione una “tragedia”. “Questo è il tipo di ingerenza politica che ridurrà la fiducia invece di aumentarla” ha commentato, evidenziando il rischio di compromettere la professionalità del comitato.

Le origini della controversia

La HHS ha chiarito che tutti i membri rimossi erano stati selezionati durante l’amministrazione Biden. Mantenere i membri attuali avrebbe significato che Trump non avrebbe potuto scegliere la maggioranza dei membri fino al 2028. Un dato che fa sorgere ulteriori interrogativi sulla tempistica di queste decisioni.

Il futuro del CDC

La prossima riunione dell’ACIP è fissata per il 25-27 giugno. In attesa di nuovi sviluppi, rimane da vedere come questa riorganizzazione influenzerà le raccomandazioni sui vaccini e la fiducia del pubblico nella sanità pubblica. La FDA approva i vaccini, ma l’ACIP è il corpo che li esamina in riunioni pubbliche prima di esprimere le sue raccomandazioni.

In un clima già teso, la domanda rimane: quanto inciderà questa riorganizzazione sulla salute pubblica degli americani? La risposta è incerta, ma le conseguenze potrebbero essere significative.