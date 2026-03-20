Roberta Bruzzone rischia di passare dalle sedie televisive a quelle del tribunale a stretto giro perché è indagata per stalking ai danni di una collega e figurando tra coloro che avrebbero commesso il fatto può andare a processo. Scopriamo che cosa è accaduto ed il ruolo della famosa criminologa.

I file contenti le chat inviati alla procura di Roma

Il caso in cui sarebbe coinvolta la Bruzzone è finito inizialmente nelle mani del PM Ganassi che dopo aver effettuato le dovute valutazioni ha giudicato gli elementi come ideali per il processo ed ha mandato il materiale alla procura di Roma.

Ora sta appunto alla procura di Roma rimetterlo insieme, valutare la posizione di Bruzzone e degli altri indagati, ricordiamo che Bruzzone non era sola in queste accuse ma vi erano con lei altri colleghi, ed eventualmente convocarla per il processo.

Di cosa è accusata Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone, assieme ad altri tre colleghi, Monica Demma, Marzia Mosca e Giovanni Langella, tre collaboratori della criminologa sarebbero indagati per stalking nei confronti di Elisabetta Sionis, giudice e psicologa forense ora in forza al tribunale dei minori di Cagliari.

I tre avrebbero usato delle chat di gruppo private per documentare accordi ed effettuare fotomontaggi ed altri comportamenti di carattere offensivo nei confronti della donna ma non solo, ci sarebbero anche offese alla figlia minorenne della donna.

Bruzzone si difende, come riporta Ansa.it svelando che la persona a cui ci si riferisce è indagata per per atti persecutori, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione aggravata e reiterata in concorso nei suoi confronti.

Il caso di riferimento è del 2017 ed è quello della morte di Manuel Piredda e delle ustioni gravissime sul corpo della moglie Valentina Pitzalis, a cui sono seguite accuse e querele durate anni.