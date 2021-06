Roberta Bruzzone commenta a “La vita in diretta” il caso del piccolo Nicola: “Alcune cose non convincono”

In attesa di capire cosa sia accaduto al piccolo Nicola, ritrovato a Palazzuolo sul Senio, Roberta Bruzzone ha deciso di dire la sua a "La vita in diretta"

Nella mattinata di mercoledì 23 giugno il piccolo Nicola di soli 21 mesi è stato ritrovato dal giornalista Giuseppe Di Tommaso de “La vita in diretta“. Sentendo alcuni rumori e lamenti del piccolo incastrato in una scarpata, l’inviato è riuscito a individuarlo, coadiuvato poi dagli agenti locali.

Dopo il racconto emozionato del fatto, il programma di Rai Uno è tornato ad approfondire il caso ascoltando i pareri di diversi criminologi. A parlare in prima persona è dunque intervenuta anche Roberta Bruzzone, che non ha esitato a esprimere la propria opinione.

Roberta Bruzzone interviene sul caso

Secondo il parere della criminologa Roberta Bruzzone ci sarebbero dunque diversi elementi legati alla vicenda che non quadrano. “C’è un passaggio che non mi torna.

Il bimbo indossava un paio di sandali, difficili da indossare da solo, per un piccolo di 21 mesi. Non comprendo questo passaggio. Perché aveva questi indumenti? Come avrebbe fatto poi a percorrere tre km di notte senza avere paura? Alcune cose non mi convincono”.

Ma sono l’unica a vedere del torbido nel ritrovamento del piccolo Nicola???

Alla Bruzzone hanno dato della guastafeste solo perché riesce ad andare sempre oltre… — Valentina (@QueenVale70) June 25, 2021

In questa sua dichiarazione, l’esperta ha del resto trovato d’accordo anche moltissimi telespettatori, mentre è stato aperto un fascicolo per fare chiarezza Secondo il racconto dei genitori, il bambino si sarebbe alzato da solo durante la notte e sarebbe uscito di casa senza lasciare traccia. La denuncia è peraltro giunta parecchie ore dopo la scomparsa di Nicola, fatto ancora del tutto da chiarire con i parenti del piccolo.