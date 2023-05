A distanza di due settimane dalla scelta, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. A commentare la rottura con parole al vetriolo è stata Roberta Di Padua, dama del trono Over di Uomini e Donne.

Mentre Nicole Santinelli ha spiegato perché ha lasciato Carlo Alberto Mancini, Roberta Di Padua ha commentato la rottura. La dama del trono Over, che non ha mai avuto un bel rapporto con la tronista di Uomini e Donne, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Con una serie di Instagram Stories, ha esordito:

“È stata una nottataccia, ma vi ho letto tutti. Grazie perché tutti mi avete scritto la stessa cosa, ‘avevi ragione tu‘. Ho ragione perché ho ricevuto tanti no nella vita, tante porte chiuse, che quando c’è qualcosa che non va, le persone le riconosci subito, le fiuto da lontano”.

Le frecciatine di Roberta Di Padua

Roberta ha proseguito:

“Non è stato difficile, al primo sguardo avevo capito. Per me non è stata una novità, era solo una questione di tempo. Io aspetto, tutto torna. Nella vita si fanno tanti errori, però ho sempre chiesto scusa, ho sempre messo la mia faccia, non mi sono mai nascosta dietro un audio. Tutto questo arriva dopo una copertina, un’ospitata in tv, una dichiarazione, e un piccolo gossip”.

La Di Padua si riferisce all’intervista di coppia rilasciata da Nicole e Carlo a Verissimo, dove entrambi si dicevano innamorati come non mai.

La previsione di Roberta su Nicole e Carlo

Roberta ha concluso il suo discorso facendo una previsione sul futuro. La Di Padua è convinta che, nei prossimi mesi, si parlerà molto di Nicole. Ha dichiarato: